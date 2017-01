2017-01-30 10:22:42.0

Manchester United Mourinho befördert Schweinsteiger nach Fallrückzieher-Tor

Bastian Schweinsteiger hat sich bei Manchester United eindrucksvoll zurückgemeldet. Als Belohnung hat ihm Jose Mourinho weitere Einsätze in Aussicht gestellt - auch im Europapokal.

Bastian Schweinsteiger hat lange Zeit keine Rolle bei Manchester United gespielt. Vor der laufenden Saison wurde der deutsche Weltmeister von Trainer Jose Mourinho aufs Abstellgleis verbannt. Der portugiesische Starcoach verbannte Schweinsteiger zeitweise zur zweiten Mannschaft.

Aber der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verhielt sich ruhig, arbeitete individuell an seiner Form und wartete auf die Chance, doch wieder Teil des Teams zu werden.

ANZEIGE

Das Warten sollte sich erstmals Ende November auszahlen, als Schweinsteiger im Ligapokal gegen West Ham vier Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Nun durfte er zum ersten mal unter Mourinho von Beginn an spielen. Im FA-Cup gegen Wigan Athletic bereitete der 32-Jährige das Führungstor durch Marouane Fellaini vor und markierte den Endstand zum 4:0 mit einem Fallrückzieher selbst.

Mourinho kündigte daraufhin an, dass er in Zukunft wieder verstärkt auf Schweinsteiger setzen werde. "Im Mittelfeld haben wir nicht mehr viele Optionen - deswegen ist er jetzt natürlich eine Option", so der Coach. In der Winterpause hatte United Memphis Depay und Morgan Schneiderlin abgegeben. Durch die Wechsel der beiden Mittelfeldspieler hat der Deutsche nun bessere Chancen auf Spielzeit bekommen.

Schweinsteiger in der Europa League spielberechtigt

Während Schweinsteiger in der Vorrunde der Europa League gar nicht erst für die Spiele gemeldet wurde, lässt ihn Mourinho nun auch dort auf die Liste der spielberechtigten Akteure setzen. "Mit so vielen Spielen und Wettbewerben wird er seine Chancen bekommen", so Mourinho.

Allzu oft wird er aber wohl auch in Zukunft nicht auf dem Feld stehen. Denn auch Debay und Schneiderlin zählten unter Mourinho nur zu den Ergänzungsspielern. Die beiden, wie auch Schweinsteiger, wurden noch von Vorgänger Louis van Gaal verpflichtet. Mourinho setzt eher auf andere Spieler.

Mit Blick auf das 4:0 gegen Wigan sagte Mourinho, dass die 90 Minuten für Schweinsteiger "wahrscheinlich zu hart gewesen" seien. Schließlich habe er kaum Spielpraxis gehabt. Allerdings sei es wohl die richtige Entscheidung gewesen, ihn auf dem Feld zu lassen,"vor allem, weil er dank seines Tores jetzt wahrscheinlich glücklich ist".