2018-01-30 16:37:00.0

Fußball Türkei sperrt Fußballer Deniz Naki lebenslang

Wegen "ideologischer Propaganda" hat der türkische Fußballverband den 28-Jährigen lebenslang gesperrt. Anfang Januar war Naki auf der A4 aus einem fahrenden Wagen beschossen worden.

Die türkische Fußballföderation (TFF) hat den deutsch-türkischen Spieler Deniz Naki lebenslang gesperrt. Das habe der Disziplinarrat bei seiner heutigen Versammlung beschlossen, teilte die TFF auf ihrer Website mit.

Grund sei "Diskriminierung und ideologische Propaganda" vonseiten des Fußballers. Außerdem müsse Naki eine Geldstrafe von umgerechnet rund 58.000 Euro zahlen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Naki sei "lebenslang vom Fußball verbannt" worden.

ANZEIGE

Der frühere Spieler des FC St. Pauli und des SC Paderborn, der in Düren aufwuchs, steht bei dem kurdischen Verein und Drittligisten Amed Sportif Faaliyetler in Diyarbakir unter Vertrag. Allerdings hatte Naki vergangene Woche wegen "massiver Sicherheitsbedenken" erklärt, nicht mehr in die Türkei zurückzukehren und seinen Vertrag aufzulösen.

Schüsse auf der Autobahn: Naki fühlt sich als "Zielscheibe"

Am 7. Januar war der 28-jährige Naki nahe dem rheinischen Düren auf der Autobahn A4 aus einem fahrenden Wagen beschossen worden. Der Spieler mit kurdischen Wurzeln sieht sich wegen pro-kurdischer Äußerungen bereits seit längerer Zeit als "Zielscheibe". (dpa)

Lesen Sie auch:

Deniz Naki: "Wir werden beschimpft und beworfen"

Naki in Türkei zu Bewährungsstrafe verurteilt

Deniz Naki erneut wegen Terrorpropaganda vor Gericht