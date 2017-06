2017-06-26 06:38:01.0

Confed Cup 2017 Stimmen zu Deutschland - Kamerun: "Hochachtung und Respekt"

Das erste Ziel ist erreicht. Deutschland steht nach einem 3:1 gegen Kamerun im Halbfinale des Confed Cups. Jochim Löw ist einmal mehr voll des Lobes. Die Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw klatschte auf dem Rasen im Olympiastadion von Sotschi jeden seiner jungen Spieler ab und bedankte sich für den Jubiläumssieg. Der 100. Erfolg als Bundestrainer wurde von seinem blutjungen Perspektivteam mit dem Gruppensieg beim Confed Cup veredelt. Nach dem 3:1 (0:0) gegen den ausgeschiedenen Afrikameister Kamerun trifft der Fußball-Weltmeister im Halbfinale am Donnerstag wiederum in Sotschi auf Mexiko. "Hochachtung und Respekt vor der jungen Mannschaft. Dass wir das Halbfinale erreicht haben, ist etwas Außergewöhnliches", lobte Löw, der sich über den 100. Sieg ganz besonders freute. Die Stimmen zum Spiel.

Stimmen und Reaktionen zu Deutschland gegen Kamerun

Joachim Löw: Die Anspannung war heute schon irgendwie zu spüren. Auch bei den jungen Spielern. Es war ein K.o.-Spiel. Es ging darum, irgendwie ins Halbfinale zu kommen oder auch auszuscheiden. Das hat man in der ersten Halbzeit auch irgendwie gemerkt. Wir haben das nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber man muss das solch jungen Spielern, einer neuformierten Mannschaft, auch zugestehen. Das Gute war, dass wir uns in der zweiten Halbzeit gefangen haben, das Spiel absolut unter Kontrolle hatten. Dass wir das Halbfinale erreicht haben, ist etwas ganz Außergewöhnliches für die Mannschaft.

Timo Werner: Wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Hälfte besser zu spielen als in der ersten. Das war nicht schwer. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sein erstes Länderspieltor macht. Ich habe mich riesig gefreut. Wir merken, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind und viel drauf haben. Jetzt freuen wir uns auf das Halbfinale.

Kerem Demirbay: Wir wussten, dass der Gegner nicht einfach wird. Wir haben es uns aber selbst schwer gemacht. Die Führung war die Erlösung für unser Spiel. Natürlich freue ich mich sehr über das Tor. Ich bin glücklich, sehr glücklich.

Marvin Plattenhardt: Wir haben nicht unseren Spielfluss gefunden, hatten viele einfache Ballverluste. In der zweiten Halbzeit haben wir uns reingekämpft. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Ich bin sehr froh, dass ich die Spielminuten bekommen habe. Wir sind froh, dass wir im Halbfinale stehen.

Julian Draxler: Unsere Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte war notwendig. Wir haben in der Pause einige Sachen angesprochen, die wir verändern müssten. Unser Tor zu Beginn der zweiten Hälfte hat uns dann sehr geholfen. Wir haben nun einen Tag mehr Pause, das ist mit Blick aufs Halbfinale sehr wertvoll. AZ, dpa