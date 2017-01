2017-01-22 16:13:49.0

Biathlon heute Biathlon: Deutsche Frauen gewinnen Staffel in Antholz

Die deutschen Frauen haben die Staffel beim Biathlon-Weltcup in Antholz in souveräner Manier gewonnen. Damit sind Laura Dahlmeier und Co. die favoritinnen auf Gold bei der WM.

Laura Dahlmeier konnte als Schlussläuferin ein wenig das Gas rausnehmen. Die deutsche Staffel gewann in souveräner Manier die Staffel in Antholz. Foto: Sven Hoppe (dpa)