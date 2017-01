2017-01-19 08:59:39.0

Biathlon Biathlon-Weltcup in Antholtz: Live-Stream und Zeitplan

Vom 19. bis zum 22. Januar findet in Antholz der Biathlon-Weltcup statt. Es ist der letzte Test vor der WM. Den Zeitplan, Live-Streams und die Disziplinen gibt es hier in der Übersicht.

Letzte Chance für die deutschen Biathleten, um sich für die Weltmeisterschaft in Hochfilzen zu präsentieren. In Antholz findet der letzte Weltcup vor der Weltmeisterschaft im Februar statt.

Die meisten der deutschen Athleten haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie um die vorderen Plätze mitlaufen können. Nun geht es vor allem darum, die Form zu konservieren und dann noch ein letztes Mal Schwung vor der WM aufzunehmen. Die Wettkämpfe in Antholz sind auch die letzte Möglichkeit, der Konkurrenz nochmal zu zeigen, dass man gut in Schuss ist.

ANZEIGE

In insgesamt sechs Rennen können die Biathleten um Laura Dahlmeier und Simon Schempp Weltcup-Punkte und Selbstvertrauen sammeln. Sämtliche Rennen des Biathlon-Weltcup im italienischen Antholz werden vom ZDF in einem Live-Stream und im TV übertragen (Hier zum Live-Stream). Außerdem zeigt auch der Spartensender Eurosport die Rennen.

Der Zeitplan des Bitahlon-Weltcup in Antholz:

Donnerstag, 19. Januar, 14.10 Uhr: 15 Kilometer Einzel der Frauen

Freitag, 20. Januar, 14.15 Uhr: 20 Kilometer Einzel der Männer

Samstag, 21. Januar, 13.30 Uhr: 12,5 Kilometer Massenstart der Frauen 10 Kilometer Sprint der Männer

Samstag, 21. Januar, 15.15 Uhr: 4 x 7,5 Kilometer Staffel der Männder

Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr: 15 Kilometer Massenstart der Männer

Sonntag, 22. Januar, 14.45 Uhr:,4 x 6 Kilometer Staffel der Frauen

Das sind die Regeln der verschiedenen Biathlon-Wettbewerbe

Gerade den beiden deutschen Top-Athleten kommt die WM-Gneralprobe gerade recht. Laura Dahlmeier freut sich auf die Rennen in der auf 1600 Metern höchstgelegenen Biathlon-Arena. "Es ist bekanntlich einer meiner Lieblings-Weltcuporte und dort werden wir sicher wieder schöne Wettkämpfe sehen"», sagte die 23-Jährige.

Nicht dabei ist Miriam Gössner, die sich nach ihren schwachen Leistungen nun auf die EM vorbereitet. Sie kann damit die WM-Norm nicht mehr erfüllen. Und Franziska Preuß ist nach ihrer Rückkehr in der Vorwoche in Ruhpolding schon wieder krank. Sie plagen Fieber, Schnupfen und eine Mittelohrentzündung. «Leider hat mich der nächste Infekt erwischt! Auch wenns mega frustrierend ist, werd ich mein Bestes geben, um wieder fit zu werden», schrieb die 22-Jährige auf ihrer Facebook-Seite.

Von allen Deutschen liegt die anspruchsolle Strecke unweit des Staller Sattels Schempp am besten. Hier holte der 28-Jährige fünf seiner elf Weltcupsiege. Im Vorjahr gewann er den Sprint und wurde Zweiter in der Verfolgung. 2014 und 2015 feierte er gar Doppelsiege. AZ