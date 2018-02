Brite Scott Westgarth stirbt nach Sieg im Krankenhaus

Tragödie im Boxring: Nach einem Sieg in einem Halbschwergewichtskampf ist am Samstagabend der 31 Jahre alte Boxer Scott Westgarth gestorben. Der Sportler hatte am 24. Februar in Doncaster nach Punkten gegen seinen Landsmann Dec Spelman gewonnen.

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward