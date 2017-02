2017-02-09 16:01:27.0

Biathlon-WM 2017 Deutschland holt Gold! Ergebnis des Mixed-Staffel-Rennen

Deutschland hat bei der Biathlon WM 2017 die erste Goldmedaille gewonnen. Hier gibt es das Ergebnis des Mixed-Staffel-Rennen in der Übersicht.

Die deutsche Staffel war an diesem Donnerstag in Hochfilzen einfach nicht zu schlagen. Die Besetzung Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp setzte sich am Ende knapp gegen Frankreich und Russland durch.

Die ersten drei Läufer brachten Schempp in eine ausgezeichnete Ausgangssituation, hatte er doch schon rund 50 Sekunden Vorsprung vor den Mitfavoriten aus Frankreich. Nachdem er beim letzten Schießen einmal nachladen musste, betrug er Vorsprung nur noch 20 Sekunden. Martin Fourcade und der Russe Shipulin drückten gehörig aufs Tempo, doch am Ende setzte sich Schempp durch. (Die Regeln der verschiedenen Biathlon-Wettbewerbe)

So gab es beim ersten Wettbewerb der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen auch gleich die erste Goldmedaille für das deutsche Team.

Das Ergebnis der Mixed-Staffel bei der Weltmeisterschaft

1. Deutschland (Vanessa Hinz/München, Laura Dahlmeier/Garmisch-Partenkirchen, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Simon Schempp/Uhingen) 1:09:06,4 Std./0 Strafrd.+7 Schießf.; 2. Frankreich (Anais Chevalier, Marie Dorin Habert, Quentin Fillon Maillet, Martin Fourcade) + 2,2/1+8; 3. Russland (Olga Podtschufarowa, Tatjana Akimowa, Alexander Loginow, Anton Schipulin) + 3,2/0+4; 4. Italien + 28,7/0+6; 5. Ukraine + 35,6/0+8; 6. Schweden + 41,6/0+8; 7. Tschechien + 41,9/2+9; 8. Norwegen + 46,2/2+10; 9. Österreich + 1:20,2/1+8; 10. Finnland + 1:38,9/0+9

