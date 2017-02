2017-02-09 10:37:56.0

Biathlon-WM 2017 Die Mixed-Staffel live im Stream und TV

Heute startet die Biathlon-WM 2017 mit der Mixed-Staffel. Das Rennen wird im Live-Stream und im Fernsehen gezeigt. Die Deutschen starten dabei in Top-Besetzung.

Insgesamt elf Wettbewerbe stehen bis zum Ende der Weltmeisterschaft in Hochfilzen an. Den Anfang bildet heute die Mixed-Staffel. Start des Rennens ist um 14.45 Uhr. Die Staffel wird sowohl vom ZDF als auch von Eurosport im Live-Stream und im TV übertragen.

Das ZDF startet seine Übertragung um 14.05 Uhr. Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer führen auf das Rennen hin, dann übernehmen die Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger. Hier ist der Livestream des ZDF. Und zum Vergleich: Der Stream von Eurosport. Dafür ist allerdings eine einmalige Anmeldung nötig.

Live im ZDF: Die Biathlon-WM in Hochfilzen

Die deutsche Mixed-Saffel geht als eine der Mitfavoriten ins Rennen. Die deutschen Trainer haben mit dem Quartett Laura Dahlmeier/Vanessa Hinz/Arnd Peiffer/Simon Schempp auch eine starke Mannschaft zusammegsetellt. Zu einem Selbstläufer wird die Medaillenjagd aber nicht, schließlich haben auch die anderen Nationen größtenteils ihre Top-Athleten nominiert. Das war bei den vergangenen Weltmeisterschaften oftmals noch anders, doch mittlerweile gilt die Mixed-Staffel auch bei den Sportlern als vollwertiger Wettbewerb. "Leicht ist es natürlich nicht, die Dichte ist sehr hoch. Es können sehr viele Nationen um die Medaillen mitkämpfen. Aber wird sind auch gut aufgestellt, da ist schon was möglich", sagt Dahlmeier vor dem Rennen.

Sie startet erstmals bei einer WM in diesem Format. De 23-Jährige ist ie größte deutsche Medaillenhoffnung bei der Biathlon-WM. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Oslo holte sie fünf Mal Edelmetall und somit in jedem Rennen, in dem sie startete.

Doch in der Mixed Staffel kommt es nicht nur auf sie an. Den Anfang macht Vanessa Hinz, ehe Dahlmeier folgt. Danach gehen Arnd Peiffer und schließlich Simon Schempp in die Loipe (Die Regeln der verschiedenen Biathlon-Wettbewerbe).

Neben der deutschen Mannschaft zählt vor allem Frankreich mit Superstar Martin Fourcade zu den Gold-Kandidaten. Aber auch die Norweger, Tschechen und Russen haben sich viel vorgenommen. AZ

