Biathlon-WM 2017 Franziska Preuß sagt Biathlon-Weltmeisterschaft ab

Das ist bitter für Franziska Preuß. Kurz vor der Biathlon-WM in Hochfilzen muss die 22-Jährige ihre Teilnahme absagen. Eine Ersatzfrau steht bereits parat.

Immer wieder wurde Preuß in dieser Saison gesundheitlich zurückgeworfen. Nun hat sie den Start bei der Biathlon-Weltmeisterschaft ( Zeitplan, Wettbewerbe und Live-Streams der Biathlon-Weltmeisterschaft) abgesagt. Eine langwierige Erkrankung macht ihr immer noch zu schaffen. Sie habe noch nicht zu ihrer vollen Leistungsstärke zurückgefunden, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Ski Verbands (DSV).

"Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Franziska Preuß ist die Personaldecke nun leider etwas dünner als geplant. Insofern hoffen wir natürlich, dass alle WM-Starter ohne weitere Ausfälle und gesund durch die Weltmeisterschaft kommen. Dann sollten wir auch in der Lage sein, unsere selbstgesteckten Ziele zu erreichen", wird Sportdirektorin Karin Orgeldinger zitiert.

Anstatt von Preuß darf nun Nadine Horchler von Beginn an der WM in Hochfilzen teilnehmen. Die 30-Jährige qualifizierte sich erst im letzten Rennen vor der WM mit dem ersten Platz im Massenstart von Antholz überhaupt für die WM. Ursprünglich war sie als Ersatzfrau eingeplant und sollte erst in der zweiten Woche zur Mannschaft stoßen. Nun wird sie schon von Anfang an dabei sein. AZ