Niederlage gegen Cilic Humpelnder Australien-Abschied: Rafael Nadal gibt auf

Er wehrt sich nach Kräften, humpelt aber zwischendurch über den Platz: Rafael Nadal muss im Viertelfinale der Australian Open aufgeben.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht schlich Rafael Nadal erst zum Schiedsrichter und gab ihm die Hand, ehe er seinem Kontrahenten Marin Cilic zum Halbfinal-Einzug bei den Australian Open gratulierte.

Für den Weltranglisten-Ersten und Vorjahresfinalisten endete das erste Grand-Slam-Turnier nach seiner Verletzungspause und seinem Rückzieher bei der ATP-WM mit einem erneuten Rückschlag.

"Es ist ein schwerer Moment und eine verpasste Chance. Es ist schwer für mich, das zu akzeptieren", sagte Nadal. Beim Stand von 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 aus seiner Sicht gab der 16-malige Grand-Slam-Turniersieger im Viertelfinale gegen den US-Open-Champion von 2014 wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel auf. Über Art und Schwere der Blessur wollte der sichtlich frustrierte Nadal nicht spekulieren und kündigte stattdessen für den folgenden Tag weitere Untersuchungen an.

Im dritten Satz habe er den Muskel bereits gespürt, im vierten sei es dann nach einem Stoppball heftiger geworden. "Ich habe nicht sofort gemerkt, wie schlimm es war", schilderte Nadal die Momente auf dem Platz. Beim Stand von 1:4 im vierten Satz ließ er sich behandeln, griff sich an den rechten Oberschenkel und schüttelte den Kopf.

Einen Tag zuvor hatte sich Novak Djokovic verabschieden müssen

Einen Tag nach dem Achtelfinal-Scheitern des sechsmaligen Melbourne-Champions Novak Djokovic schied damit der nächste ganz große Name frühzeitig aus. Um einen Platz im Endspiel kämpfen stattdessen Cilic und der Brite Kyle Edmund.

Im November beim Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres hatte Nadal nur ein Gruppenspiel bestritten und anschließend zurückgezogen. Zuletzt sagte er für ein Einladungsturnier in Abu Dhabi und die ATP-Veranstaltung in Brisbane ab. Wie auch beim sechs Monate pausierenden Djokovic war die Frage nach Nadals körperlicher Verfassung eine der am meisten diskutierten Fragen vor Turnierbeginn.

Einen schwachen Trost gibt es für Nadal

Anfangs steuerte Nadal jedoch problemlos und ohne Satzverlust durch die ersten drei Runden. Im Achtelfinale gegen Diego Schwartzman gab er erstmals einen Durchgang ab, wirkte aber dennoch insgesamt fit und stabil. Doch wie schon 2010, als Nadal im Viertelfinale gegen den diesmal von Anfang an verletzt fehlenden Andy Murray aufgab, wurde er wieder einmal von äußeren Umständen und nicht vom Gegner gestoppt.

Einen Trost gab es jedoch für Nadal: Egal, wer die Australian Open 2018 gewinnen wird, er bleibt die Nummer eins der Weltrangliste. (dpa)

