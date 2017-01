2017-01-17 09:05:00.0

Handball-WM 2017 Jetzt live: Deutschland - Saudi-Arabien im Stream

Deutschland gegen Saudi-Arabien. Das dritte Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der WM 2017 wird abermals in einem Live-Stream übertragen.

Im Fernsehen ist es nicht live zu sehen, wenn Deutschland heute gegen Saudi-Arabien bei der Handball-Weltmeisterschaft antritt. Die Partie wird ausschließlich in einem Live-Stream gezeigt. Keiner der deutschen Fernsehsender konnte sich mit dem Rechteinhaber beIN Sports auf eine Übertragung einigen.

So kam die Deutsche Kreditbank (DKB) zum Zug. Der Hauptsponsor des deutschen Handballbundes sicherte sich die Übertragungsrechte für das Internet in Deutschland. Schon beim Auftaktsieg gegen Ungarn und in der zweiten Partie gegen Chile übertrug die DKB im Live-Stream. Abgesehen von technischen Problemen am Anfang, lief der Stream ordentlich. Der Ausfall zu Spielbeginn dauerte allerdings mehr als 15 Minuten. Wegen des enormen Zuschauerandrangs gebe es technische Schwierigkeiten, erklärte Kommentator Markus Götz.

Live-Stream: Deutschland gegen Saudi-Arabien

Das Portal zeigt keine Interviews und Analysen vor und nach dem Spiel. Der Stream startet eine Viertelstunde vorher und wird auch schon eine Viertelstunde nach der Partie wieder beendet. (Hier geht es zum Live-Stream) Die Spiele des deutschen Teams werden von Markus Götz und Uwe Semrau kommentiert. Beide sind Handball-Fans von den Übertragungen von Sport1 bereits bekannt.

So wird es auch am Dienstag sein, wenn die deutsche Mannschaft um 17.45 Uhr auf Saudi-Arabien trifft. Dabei ist das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson der große Favorit.

Handball-WM nicht live im TV

Mit einem Sieg im dritten Gruppenspiel hätte die Mannschaft schon vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die besten vier Teams jeder der vier Sechser-Gruppen qualifiziert sich für diese erste K-o.-Runde. Dabei ist es von Vorteil, einen der vorderen Plätze einzunehmen, da man dann auf einer schlechter platzierte Mannschaft treffen würde (Spielplan und Modus der Handball-WM 2017).

In der deutschen Gruppe befinden sich fünf andere Mannschaften. Das ist der Spielplan des deutschen Teams:

Freitag, 13. Januar, 17.45 Uhr Deutschland - Ungarn 27:23



Sonntag, 15. Januar 14:45 Uhr Chile - Deutschland 35:14

Dienstag 17. Januar, 17.45 Uhr Deutschland - Saudi-Arabien

Mittwoch 18. Januar 17.45 Uhr Weißrussland - Deutschland

Freitag, 20. Januar, 17.45 Uhr Deutschland - Kroatien

Die Araber verloren ihre ersten beiden Spiele gegen Kroatien und Weißrussland, zeigten sich da allerdings durchaus wettbewerbsfähig. Das deutsche Team muss im dritten Spiel auf Paul Drux verzichten. Der Rückraumspieler knickte gegen Chile um. Allerdings soll er morgen gegen Weißrussland schon wieder dabei sein.

Etwas überraschend wird heute gegen Saudi-Arabien Kapitän Uwe Gensheimer die Mannschaft aufs Feld führen. Der 30-Jährige werde keine WM-Partie verpassen, heißt es aus DHB-Kreisen. Weil Gensheimers Vater kurz vor der Weltmeisterschaft überraschend gestorben war, wird er zur Trauerfeier nach Hause fahren. Die Beerdigunbg findet alllerdings am spielfreien Donnerstag statt. AZ