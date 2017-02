Kanadier schießt Schiri mit Ball ab: Disqualifikation

Nach einem Eklat hat Großbritannien auch ohne den Weltranglistenersten Andy Murray das Viertelfinale im Davis Cup erreicht.

Der Kanadier Denis Shapovalov wurde im entscheidenden fünften Tennis-Einzel gegen den Briten Kyle Edmund disqualifiziert, weil er verärgert über einen eigenen Fehler den Ball wegschlug - und dabei unabsichtlich den Schiedsrichter im Gesicht traf. Das Spiel wurde beim Stand von 6:3, 6:4, 2:1 für Edmund gewertet, das britische Team setzte sich mit 3:2 durch. Andy Murray hatte auf eine Teilnahme an der Erstrundenpartie verzichtet.

Nach seinem Schlag reagierte Shapovalov sichtlich geschockt und entschuldigte sich beim Referee. Seine Teamkollegen nahmen den Teenager direkt in Schutz. "Niemand ist netter oder benimmt sich als 17-Jähriger besser als Shapovalov», twitterte Vasek Pospisil. «Jeder konnte heute sehen, dass es ein Unfall war. Das kann jedem passieren."

No one is nicer or carries themselves better for a 17 y/o than Shapovalov. Everyone can see that today was an accident. Can happen to anyone