Biathlon heute Laura Dahlmeier führt Frauen-Staffel zum Sieg

Laura Dahlmeier hat mit einer überragenden Schlussrunde die deutsche Biathlon-Staffel zum Sieg geführt. Das Ergebnis des Frauen-Rennens beim Weltcup in Ruhpolding.

Die deutsche Frauen-Staffel hat auch ihr zweites Rennen in dieser Saison gewonnen und geht somit als Gold-Favorit in die Weltmeisterschaft in Hochfilzen Mitte Februar. Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding sicherte Laura Dahlmeier ihrem Team mit einer tollen Schlussrunde den Sieg.

Nach dem letzten Schießen lag sie noch rund zehn Sekunden hinter der führenden Norwegerin Marte Olsbu. Doch die hatte Dahlmeier kaum mehr etwas entgegenzusetzen und musste sich am Schluss auch noch der französischen Schlussläuferin Celia Aymomier geschlagen geben.

Neben Dahlmeier lieferten auch die anderen deutschen Frauen allesamt gute Leistungen ab. Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und die nach einer Erkältung wiedergenesene Franziska Preuß hielten das deutsche Team immer in Schlagdistanz. Am Ende hatten die Staffel lediglich sechs Nachlader zu verzeichnen und mussten kein einziges Mal in die Strafrunde. AZ

Die Ergebnisse der Frauen-Staffel (4x6 km)beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding:

1. Deutschland (Vanessa Hinz/München, Maren Hammerschmidt/Winterberg, Franziska Preuß/Ruhpolding, Laura Dahlmeier/Garmisch-Partenkirchen) 1:09:53,0 Std./0 Strafrd.+6 Schießf.; 2. Frankreich (Anais Chevalier, Justine Braisaz, Anais Bescond, Celia Aymonier) + 3,5/0+7; 3. Norwegen (Kaia Woeien Nicolaisen, Hilde Fenne, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu) + 4,5/0+1; 4. Ukraine + 8,8/0+3; 5. Italien + 1:51,5/0+6; 6. Tschechien + 1:51,7/1+10; 7. Schweden + 2:34,7/0+4; 8. Weißrussland + 2:39,0/0+10; 9. Österreich + 2:45,1/0+5; 10. Kanada + 3:00,6/0+3

Frauen, Weltcup-Gesamtwertung Staffel, Stand nach 2 von 5 Wettbewerben:

1. Deutschland 120 Pkt.; 2. Frankreich 108; 3. Ukraine 91; 4. Norwegen 88; 5. Tschechien 81; 6. Schweden 70; 7. Italien 69; 8. Russland 66; 9. Weißrussland 66; 10. Polen 61