Handball-WM 2017 Spielplan, Modus und Live-Stream der Handball-WM 2017 in Frankreich

Vom 11. bis zum 29. Januar findet in Frankreich die Handball-WM 2017 statt. Hier finden Sie den Spielplan der deutschen Mannschaft, alle Fragen zum Modus und den Livestreams.

Kann die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2017 nach Gold bei der EM und Bronze bei den Olympischen Spielen in Frankreich die dritte Medaille innerhalb eines Jahres holen?

Insgesamt 24 Mannschaften kämpfen bei der Weltmeisterschaft um den Titel. Dabei sind leider nicht alle Spiele live im TV oder Stream zu verfolgen. Hier gibt es alle Informationen rund um die WM. Die offizielle Seite der Handball-WM

ANZEIGE

Wie schaut der Modus der Handball-Weltmeisterschaft aus?

Die 24 Mannschaften treten in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften an. In den Gruppen spielt jeder gegen jeden. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für das Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft spielt in der Gruppe C und würde im Achtelfinale auf einen Gegner aus der Gruppe D treffen. Die Gruppenersten treffen auf einen Gruppenvierten und die Gruppenzweiten auf ein drittplatziertes Team.

Gegen wen spielt die deutsche Mannschaft in der Vorrunde?

In der deutschen Gruppe sind noch die Teams aus Ungarn, Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien. Im Achtelfinale würden entweder Katar, Ägypten, Bahrain, Schweden, Dänemark oder Argentinien warten.

Und wie schaut der Spielplan des deutschen Teams aus?

Freitag, 13. Januar, 17.45 Uhr Deutschland - Ungarn

Sonntag, 15. Januar 17:45 Uhr Chile - Deutschland

Dienstag 17. Januar, 17.45 Uhr Deutschland - Saudi-Arabien

Mittwoch 18. Januar 17.45 Uhr Weißrussland - Deutschland

Freitag, 20. Januar, 17.45 Uhr Deutschland - Kroatien

Hier gibt es den kompletten Spielplan der Handball-WM 2017

Und wo kann ich die Spiele live im Fernsehen anschauen?

Leider nirgendwo. Keine der deutschen TV-Anstalten konnte sich mit dem Rechteinhaber beIN Sports einigen. Bei ARD und ZDF scheiterten die Verhandlungen unter anderem daran, dass die beiden Sender nicht garantieren konnten, dass ihr Satellitensignal auch im Ausland empfangen wird. Bei Sky hingegen wunderte man sich, dass überhaupt keine ernsthaften Verhandlungen zustande kamen. Der Sender hatt die WM vor zwei Jahren übertragen, als sich schon damals die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mit beIN Sports einigen konnten.

Gibt es die Handball-WM 2017 im Live-Stream?

Das ist wiederum die gute Nachricht: Zumindest die deutschen Spiele werden live im Stream übertragen. Etwas überraschend sicherte sich mit der DKB der Sponsor der Handball-Bundesliga die Rechte. Auf einem eigenen Portal werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie weitere Partien der WM gezeigt. Kritik daran gab es unter anderem vom Verband der deutschen Sportjournalisten (VDS). "Wehret den Anfängen. Wenn nicht Journalisten das Geschehen filtern, sondern PR-Leute, dann hat das nichts mit objektiver Berichterstattung zu tun", sagte VDS-Präsident Erich Laaser. Demnach brauche es Journalisten zum Einordnen. Den deutschen Handball-Fans dürfte diese Sicht weitgehend egal sein. Sie sind froh, bewegte Bilder von der WM zu sehen. Hier der Link AZ