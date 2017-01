2017-01-24 14:56:26.0

Skispringen Trainings-Verletzung: Severin Freund reißt sich das Kreuzband

Ist das bitter für Severin Freund. Der deutsche Skispringer hat sich im Training das Kreuzband gerissen und fällt für den Rest der Saison aus.

Für Severin Freund ist die Saison vorbei. Der deutsche Skispringer hat sich beim Training für den Weltcup in Oberstdorf das Kreuzband gerissen. Wie der Deutsche Skiverband dem Sportinformationsdienst bestätigte, wurde Freund bereits am Dienstag operiert.

Deutschlands bester Skispringer war in diesem Jahr nach zwei Wettbewerben wegen einer fiebrigen Erkältung aus der Vierschschanzen-Tournee ausgestiegen. Auch die Weltcups in Wisla und Zakopane ließ er aus und bereitete sich stattdessen individuell auf die weitere Saison vor. Ursprünglich wollte er beim Heim-Weltcup in Willingen am kommenden Wochenende wieder in die deutsche Mannschaft zurückkehren.

ANZEIGE

Freund kann WM-Titel nicht verteidigen

Freund war in diesem Jahr verspätet wegen einer Hüft-Operation ins Training eingestiegen. Überraschenderweise schnitt er bei den ersten Weltcups der Saison noch gut ab, musste dann aber dem nicht optimalen Trainingsaufbau Tribut zollen. Nun der erneute Rückschlag, der auch das Saison-Aus bedeutet.

Somit ist klar, dass Freund seinen Titel von der Großschanze, den er vor zwei Jahren in Falun gewonnen hat bei der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) nicht verteidigen kann.

Das deutsche Team zeigte sich allerdings auch ohne Freund zuletzt stark und gewann das Mannschaftsspringen in Zakopane. Für Freund ist das freilich ein schwacher Trost. AZ