Handball Vater von Handball-Star Uwe Gensheimer stirbt unerwartet

Die Vorbereitung auf die Handball-WM 2017 wird von einem schlimmen Schicksalsschlag für Uwe Gensheimer überschattet. Sein Vater starb völlig überraschend.

Gensheimers Vater starb am Sonntag völlig unerwartet. Nachdem dem Handball-Star die schlimme Nachricht mitgeteilt worden war, ließ er sich von Teammanager Oliver Roggisch umgehend zu seinem Elternhaus nach Mannheim fahren, um bei seiner Mutter Marcela zu sein.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in der Sportschule Kaiser auf die Weltmeisterschaft vor, die am Mittwoch in Frankreich beginnt. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel am Freitag gegen Ungarn.

Gensheimer gilt als weltbester Linksaußen und ist einer der wichtigsten Spieler im deutschen Kader. Ob er an der WM teilnimmt, ist nun vollkommen offen. Gensheimer spielt seit dem vergangenen Sommer für den französischen Top-Club Paris St. Germain. Davor war er für die Rhein-Neckar Löwen aktiv, mit denen er 2016 erstmals die deutsche Meisterschaft holte. AZ

