2017-02-21 12:26:07.0

Nordische Ski-WM Zeitplan, Live-Streams und deutsche Teilnehmer

Vom 22. Februar bis zum 5. März findet in Lahti die Nordische Ski-WM 2017 statt. Hier gibt es den Zeitplan für alle Entscheidungen, eine Übersicht über die Live-Streams und das deutsche Team.

Die deutsche Mannschaft startet mit reichlich Medaillenchancen (Medaillenspiegel und Ergebnisse) bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Laht. In der Stadt in Finnland finden bereits zum siebten Mal die Titelkämpfe statt. Das skandinavische Land feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Auch wegen dieses Jubiläums hat sich Lahti bei der Vergabe gegen Planica (Slowenien) und Oberstdorf durchgesetzt.

Insgesamt stehen bei der WM 21 Entscheidungen auf dem Programm, die sich folgendermaßen auf die drei Teildisziplinen verteilen:

Langlauf : 12

: 12 Skispringen : 5

: 5 Nordische Kombination: 4

Bis auf die Einzel-Wettbewerbe im Langlauf zählen die deutschen Starter immer zu den Medaillenkandidaten. Dass die Ausbeute der vergangenen Weltmeisterschaft 2015 in Falun erreicht wird, gilt aber als unwahrscheinlich. Damals holten die deutschen Athleten acht Mal Edelmetall (5 Gold/2 Silber/1Bronze).

Das ist der Zeitplan für die Entscheidungen bei der Nordischen Ski-WM

Wichtig: In Finnland ist es eine Stunde später als hier. Im folgenden Plan sind die Zeiten nach der hier gültigen MEZ angegeben.

Donnerstag, 23. Februar:

Langlauf-Sprint Frauen und Männer, Finale (16.30 Uhr)

Freitag, 24. Februar

Nordische Kombination, Springen Normalschanze (09.30 Uhr), Nordische Kombination, Langlauf 10 km (12.30 Uhr)

Skispringen Frauen, Normalschanze Finale (16.30 Uhr)

Samstag, 25. Februar

Langlauf Frauen, Skiathlon 15 km (11.30 Uhr)

Langlauf Männer, Skiathlon 30 km (13.30 Uhr)

Skispringen Männer, Normalschanze (16.30 Uhr)

Sonntag, 26. Februar

Nordische Kombination, Staffel, Springen Normalschanze (11.00 Uhr), Nordische Kombination, Staffel, Langlauf, 4 x 5km (14.30 Uhr)

Langlauf Frauen und Männer, Team-Sprint Finale (12.30 Uhr)

Skispringen Mixed Team, Normalschanze (16.30 Uhr)

Dienstag, 28. Februar

Langlauf Frauen, 10 km (12.45 Uhr)

Mittwoch, 1. März

Nordische Kombination, Springen Großschanze (11 Uhr), Nordische Kombination, Langlauf 10 km (15.15 Uhr)

Langlauf Männer, 15 km (12.45 Uhr)

Donnerstag, 2. März

Langlauf Frauen, Staffel 4 x 5 km (14 Uhr)

Skispringen Männer, Großschanze Finale (17.30 Uhr)

Freitag, 3. März

Langlauf Männer, Staffel 4 x 10 km (13 Uhr)

Nordische Kombination, Team, Springen, Großschanze) (15 Uhr), Nordische Kombination, Team, Sprint Langlauf 2 x 7,5 km (17.15 Uhr)

Samstag, 4. März

Langlauf Frauen, 30 km Massenstart (13.30 Uhr)

Skispringen Männer, Team-Springen Großschanze (16.15 Uhr)

Sonntag, 5. März

Langlauf Männer, 50 km Massenstart (13.30 Uhr)

Die Weltmeisterschaft im TV und Live-Stream

Sämtliche der Wettbewerbe werden live im Fernsehen und im Live-Stream übertragen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragungen untereinander auf. Außerdem zeigt auch der Spartensender Eurosport alle Entscheidungen sowie auch die jeweiligen Qualifikationen live.

Das ZDF berichtet vom 23. Februar (Eröffnungsfeier) bis zum 28. Februar von der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft. Im Anschluss übernimmt bis zum Ende am 5. März die ARD die Übertragung aus Lahti.

Sowohl das ZDF wie auch die ARD bietet einen kostenlosen Live-Stream der WM im Internet an. Das ZDF zeigt hier die Wettbewerbe, die ARD hier. Auch Eurosport hat einen Live-Stream im Angebot. Für den Player ist allerdings eine Registrierung erforderlich.

Über die Apps der jeweiligen Sender lässt sich die Weltmeisterschaft außerdem auch an Smartphones und Tablets live verfolgen.

Das deutsche Team bei der Nordischen Ski-WM 2017

Langlauf:

Frauen Böhler (Ibach), Carl (Zella Mehlis), Fessel (Oberstdorf), Hennig (Oberwiesenthal), Kolb (Buchenberg), Krehl (Oberstdorf), Ringwald (Schonach-Rohrhardsberg)

Männer Bing (Dermbach), Bögl (Gaißach), Dobler (Traunstein), Eisenlauer (Sonthofen), Notz (Böhringen-Römerstein), Tim (Biberau)

Nordische Kombination:

Faißt (Oberstdorf), Frenzel (Oberwiesenthal), Geiger (Oberstdorf), Kircheisen (Johanngeorgenstadt), Rießle (Breitnau), Rydzek (Oberstdorf)

Skispringen

Frauen Althaus (Oberstdorf), Ernst (Oberstdorf), Ruprecht (Degenfeld), Vogt (Degenfeld), Würth (Baiersbronn)

Männer Eisenbichler (Siegsdorf), Freitag (Aue), Geiger (Oberstdorf), Leyhe (Willingen), Wellinger (Ruhpolding) AZ