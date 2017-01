2017-01-23 13:15:20.0

Australian Open Zverev gegen Federer: Wann und wo kann ich das Spiel live sehen?

Mischa Zverev trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Roger Federer. Mittlerweile wurde die Partie terminiert. Das Spiel ist live im Fernsehen und Stream zu sehen.

Mischa Zverev ist DIE positive Überraschung bei den diesjährigen Australian Open. Der 29-Jährige besiegte im Achtelfinale die aktuelle Nummer1 Andy Murray in vier Sätzen und steht erstmals im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft er am Dienstag auf Roger Federer.

Dabei tritt Zverev abermals auf dem Centre-Court, der Rod-Laver-Arena, an. Zerev und Federer eröffnen am Dienstag die Abendveranstaltung und starten um 19 Uhr australischer Zeit. in Deutschland ist es dann 9 Uhr morgens am Dienstag.

Wer in de Arbeit einen Fernseher hat (oder auch gerade zu Hause ist) kann das Spiel live auf Eurosport verfolgen. Der Spartensender zeigt das Spiel in voller Länge und ist kostenlos zu empfangen. Als Live-Stream ist die Partie von Federer gegen Zverev auch auf dem Portal von Eurosport zu sehen.

Zverev hat bisher zwei Mal gegen Federer gespielt, beide Partien verlor der Deutsche. Besondern das Viertelfinale von Halle im Jahr 2013 dürfte er in schlechter Erinnerung haben. Er kassierte mit einem 0:6, 0:6 die Höchststrafe eines Tennisspielers

Zverev gegen Federer: Das Viertelfinale der Australian open im Live-Stream

So einseitig wird das Duell im Viertelfinale der Australian Open garantiert nicht verlaufen. Zum einen ist Federer mit 35 Jahren mittlerweile etwas über seinen zenit hinaus und musste große Teile der vergangenen Saison passen. Zum anderen befindet sich Zverev gerade in der besten Phase seiner Karriere. Mit 29 Jahres befindet er sich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Angetrieben von seinem jüngeren Bruder Sascha, der als eines der größten Talente im Welttennis gilt, hat er sich in der Weltrangliste bis auf Platz 50 vorgeschoben.

Federer hingegen fiel auf den 17. Platz zurück, nachderm er weite Teile der vergangenen Saison verletzungsbedingt versäumt hatte. Auf seinen Sieg in Halle gegen Zverev mag er deswegen gar nichts geben. "Das wird ein anderes Spiel. Ich freue mich für ihn nach den ganzen Riesen-Verletzungen, dass er wieder zurückgekommen ist", so der Schweizer. Zverev erlitt während seiner Karriere eine Vielzahl an Verletzungen und konnte so nur selten sein Potenzial ausschöpfen.

Der Deutsche ist einer der letzten Serve-and-Volley-Spezialisten auf der Tour. Mit seiner für viele Konkurrenten unorthodoxen Spielweise hat er ein Alleinstellungsmerkmal. Möglicherweise bekommt auch Federer Probleme mit ihm. Live zu sehen im Fernsehen. AZ, dpa

