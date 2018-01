Olympische Spiele haben die Welt noch nie friedlicher gemacht

Wenn sich im alten Griechenland zwei Boxkämpfer gegenüberstanden, ging das gerne tödlich aus. Das Streben nach dem Sieg war ein absolutes. In der Antike endeten Olympische Spiele deshalb selten mit der gleichen Anzahl an Athleten, mit der sie begonnen hatten. Das ist heute zwar auch nicht anders, hat aber weniger mit Todes-, als mit Dopingfällen zu tun.

Bis zu fünf Tage dauerte das Spektakel in Olympia damals und war in erster Linie ein religiöses Fest zu Ehren des Göttervaters Zeus. Dem gefiel es offenbar, wenn es eher grob zur Sache ging. Als die Römer in Griechenland einmarschierten, war das Ende der Olympischen Spiele besiegelt.

Pierre de Coubertin erweckte rund 1500 Jahre später die alte Idee zu neuem Leben. Die ersten Spiele der Neuzeit fanden 1896 in Athen statt. Seitdem ist aus dem kleinen Sportfest ein weltumspannendes Ereignis geworden. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verdient Milliarden Dollar mit dem Verkauf von Übertragungsrechten und Werbung. Mammon hat Zeus verdrängt.

Die Olympischen Spiele der alten Griechen haben mit den Olympischen Spielen der Moderne nicht mehr viel gemeinsam. Und doch haftet dem sportlichen Wettstreit eine zeitlose Faszination an. Es ist dessen archaische Schönheit und Schlichtheit. Um diese entspannt genießen zu können, hatten sich die Mächtigen in den Tagen der griechischen Hochkultur eine Friedenspflicht auferlegt. Während die Athleten durch das Stadion rannten, schwiegen die Waffen.

Eine derartige Pflicht zum friedlichen Miteinander während der Spiele gibt es heute nicht mehr. Denn auch wenn sich das IOC in maßloser Selbstüberschätzung als Förderer des Friedens versteht, geht es Konflikten mit den Mächtigen der Welt am liebsten aus dem Weg – und wird so zu deren Spielball.

Das ist auch jetzt nicht anders, wenn sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un dem verfeindeten Südkorea annähert. Nur 80 Kilometer liegt Pyeongchang, die Gastgeberstadt der Olympischen Winterspiele, von der mit Mauern, Stacheldraht und Soldaten gesicherten Grenze zu Nordkorea entfernt. Kim Jong Un will sich einen Auftritt auf der größten Bühne der Welt, die direkt vor seiner Haustüre steht, nicht entgehen lassen.

All die Provokationen der jüngeren Vergangenheit wischt er vom Tisch. Der ins Pubertäre abgeglittene Atomknopf-Streit mit US-Präsident Donald Trump – vergessen. Urplötzlich setzt der Diktator mal wieder auf politisches Tauwetter. Südkorea nimmt diesen lässig hingeworfenen Brocken der Annäherung dankbar auf. Besser als nichts. Ob daraus aber ein dauerhafter Friedensprozess wird?

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!