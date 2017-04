VIDEO 5 Dinge, die am neuen Galaxy S8 begeistern

Das Galaxy S8 und das größere S8+ sind nun auf dem Markt. Futuristisches Design, neue Bediensoftware und eine hervorragende Kamera. Womit das neue Samsung Galaxy S8 punkten kann.

Video: dpa

Berlin, 28.04.17: Nach dem Debakel um brennende Akkus im Note 7 hat sich Samsung Zeit gelassen, das Vertrauen seiner Kunden wiederherzustellen. Die Wartezeit hat sich gelohnt. Das Galaxy S8 ist allein optisch ein echter Hingucker. Im Vergleich zum Vorgängermodell S7 wurde der Bildschirm nach oben verlängert. Das sorgt bei gleicher Breite für eine schlankere Form. Das Gehäuse lässt sich nach wie vor wieder öffnen. Das Display strahlt hell und klar, auch der Einrichtungsprozess gelingt spielend leicht. Wer seinen Alltag durch digitale Assistenten organisieren lassen möchte, hat auf dem S8 gleich zwei Möglichkeiten: den Google Assistant oder Samsungs Bixby. Beide liefern Informationen, erinnern an Termine oder beantworten Fragen. Was Microsoft mit Windows Continuum schon länger anbietet, steckt mit Samsung Dex nun auch im Galaxy S8: Per Displaydock lässt sich das Smartphone mit einem Bildschirm verbinden und mit Maus und Tastatur verwenden. Auch die Kamera macht richtig Spaß: Mit dem 12-Megapixel-Sensor, großer Blende und dem schnellen Autofokus gelingen Bilder auf hohem Niveau. Die Frontkamera ist auf 8 Megapixel aufgerüstet worden und hat nun einen Autofokus. Videos filmt das Galaxy S8 in Ultra HD. Im Akkumanager können Stromsparmodi gewählt werden, doch auch ohne diese Helfer kommt das S8 mühelos über den Tag.