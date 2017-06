VIDEO Auch nach dem Ende der Roaming-Gebühren lauern Kostenfallen

Die böse Überraschung kam mit der Handy-Rechnung: Telefonate im EU-Ausland waren oft viel teurer als gedacht. Nun werden die Roaming-Gebühren endgültig abgeschafft. Aber Kostenfallen bleiben.

Video: dpa

Brüssel, 13.06.17: Vom 15. Juni an macht eine EU-Verordnung Schluss mit Extra-Gebühren für das Telefonieren, SMS und Surfen im EU-Ausland. Mobilfunkkunden müssen dann in anderen EU-Ländern nur noch so viel zahlen, wie bei ihrem Tarif zuhause. Vorsicht geboten ist aber bei der Schweiz, der Isle of Man, den britischen Kanalinseln, San Marino, Andorra oder Monaco. Für diese Länder und Gebiete gilt die EU-Verordnung nicht, berichtet das «c't»-Magazin. Trotzdem ordnen manche Provider sie der EU-Länderliste zu, andere aber nicht. Die EU-Regulierung gilt außerdem nicht auf Schiffen oder Flugzeugen, die via Satellit verbunden sind.