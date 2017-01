VIDEO Bayern sind endlich "Herbstmeister"

Es ist schon längst Januar, aber jetzt erst konnte die Hinrunde offiziell beendet werden. Die Bayern sind damit «Herbstmeister». Auch Dortmund kommt mit einem Sieg aus dem Winterschlaf.

Video:

Berlin, 23.01.17: Die Bundesliga ist aus dem Winterschlaf erwacht. Und pünktlich dazu kann auch endlich der Herbstmeister gekürt werden. Robert Lewandowski erzielt in Freiburg beim 2:1-Sieg einen Doppelpack und bringt seiner Mannschaft den inoffiziellen Titel. 21 Mal ist den Bayern das schon geglückt, nur dreimal wurden sie von da oben noch verdrängt. Sagen wir mal: gut möglich, dass sie auch dieses Jahr den Titel holen. Top-Torjäger Aubamenyang verweilt momentan in Gabun zur Afrika-Meisterschaft. Deshalb wird er der Borussia in den ersten Spielen fehlen. Im Sturmzentrum musste ihn also André Schürrle vertreten, aber der trifft sofort und auch Dortmund gewinnt mit 2:1 in Bremen. Bei der Hertha macht sich schon wieder Angst breit. Letztes Jahr stand nach Platz drei in der Hinrunde nur Platz sieben am Ende. Und 2017 geht für das Team von Pal Dardai gleich mit einer 3:1-Niederlage los. Für Leverkusen umso besser: bis zu den internationalen Plätzen sind es nur noch fünf Punkte und Calhanoglu verwandelt im fünften Versuch für die Werkself endlich den ersten Elfmeter der Saison. Die weiteren Begegnungen: RB Leipzig schlägt Frankfurt mit 3:0 und ist der beste Aufsteiger nach 17 Spielen, den die Bundesliga je hatte. Wolfsburg gegen Hamburg endete 1:0 und Neuzugang Guido Burgstaller schießt Schalke in der Nachspielzeit zum gleichen Ergebnis. Darmstadt und Gladbach trennen sich torlos. Gleiche Treffer-Misere beim Spiel Mainz gegen Köln. Und Hoffenheim übersteht tatsächlich die komplette Hinrunde ohne Niederlage und siegt mit 2:0 in Augsburg. Lohn dafür ist immerhin Platz drei, nur Rekord-Aufsteiger Leipzig und natürlich Herbstmeister Bayern stehen noch davor. Dortmund beendet die Hinserie auf dem vierten Rang. Der HSV landet nach der Hinrunde auf dem Lieblingsplatz der letzten Jahre. Für Ingolstadt und Darmstadt wird es in der Rückrunde noch richtig schwer, den Abstieg abzuwenden.