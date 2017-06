VIDEO Das Fahrrad feiert 200. Geburtstag

Das Fahrrad wird 200 und die Fahrradnation Deutschland feiert mit. Doch wer hat das Zweirad eigentlich erfunden? Und was hat es mit einem mobilen Fahrradmuseum auf sich?

Video: dpa

Berlin, 02.06.17: Vor genau 200 Jahren wurde im baden-württembergischen Karlsruhe die erste «Laufmaschine» gebaut. 1817 erfand Karl Freiherr von Drais den Vorläufer des Fahrrads und präsentierte ihn das erste Mal am 12. Juni. Zum Jubiläum feiert die Fahrradnation Nr.1 in Europa im Zeichen des Zweirads. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als vier Millionen Fahrräder verkauft. Die Preise variieren vom Schnäppchen bis hin zum Kleinwagenpreis. Inzwischen gibt es außer Touren- und Rennrädern sowie Mountainbikes auch Lastenfahrräder, Liegeräder und Dreiräder - alles auch mit Eletrounterstützung. Vor allem in Baden-Württemberg feiern die Menschen bis Ende des Jahres das Fahrrad-Jubiläum. Die Fahrradhistoriker vom Deutschen Fahrradmuseum haben sogar ein «mobiles Museum» entwickelt. Mit einem Zelt reisen sie unter anderem im Juni nach Mannheim und laden mit einem Dutzend Rädern und Vitrinien zu Veranstaltungen, sowie mit Spaß- und Geschicklichkeitsrädern zum Mitradeln ein.