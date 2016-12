VIDEO Die Evakuierung wird akribisch vorbereitet-

Die betroffenen Bürger reagieren in der Regel sehr verständnisvoll auf die Evakuierungsmaßnahme!

Video: rt1.tv

Die Stadt Augsburg bereitet sich auf die große Evakuierung am 1. Weihnachtsfeiertag in der Innenstadt vor. Nicht nur Wohnungen und Häuser, auch Krankenhäuser, wie zum Beispiel das Vincentinum oder aber Pflegeheime müssen komplett geräumt werden. Auf die Evakuierungsmaßnahme reagieren die betroffenen Bürger unterschiedlich… Ein Infoblatt hängt inzwischen an allen Eingangstüren in der Innenstadt und informiert die Betroffenen. Die Messe, aber auch Turnhallen und Schulen werden als Notunterkünfte für rund 54 000 betroffene Menschen genutzt. Und zwar so lange, bis die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auch wirklich entschärft ist. Inzwischen wurde bekannt, daß die Bombe doch nicht 3,8 Tonnen schwer ist, sondern 1, 8 Tonnen.