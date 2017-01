VIDEO Die Trends der Spielwarenmesse

Kitzlige Roboter, sprechende Bauklötze und sich schüttelnde Plastikhunde. Willkommen in der Zukunft der Spielzeuge. Bilder von der internationalen Messe in Nürnberg.

Video:

Nürnberg, 31.01.17: Kitzlige Roboter, sprechende Bauklötze und sich schüttelnde Plastikhunde. Willkommen in der Zukunft der Spielzeuge. Bei der 68. internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg zeigen über 2800 Aussteller, mit welchen Trends sie die Herzen der Kinder erobern möchten. Trend 1: Body and Mind - also Körper und Geist Christian Ulrich, Marketingmanager, Spielwarenmesse Nürnberg: «Bei Body and Mind geht's darum, dass Kinder immer gestresstere Terminkalender haben, nicht nur durch Schule, sondern auch durch Freizeitaktivitäten und dass es inzwischen Spielwaren gibt, die versuchen einen gewissen Ausgleich zu schaffen.» Trend 2: Girlpower. Hier sollen der weiblichen Zielgruppe die klassischen Jungsbereiche näher gebracht werden. Also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik. Und das muss nicht immer rosa sein. «Ja, ich mag rosa nicht so gerne.» Trend 3: Swap and Collect. «Also Sammeln und Tauschen. Eigentlich ein Evergreen, schon immer beliebt. Ist natürlich auch vom sozialen Aspekt her wichtig für die Kinder. Hier kommen aber auch neue Produkte mit ganz interessanten neuen Mechaniken dazu.» Manchmal reicht aber auch einfach nur ein plüschiges Einhorn oder ein Schaufelbagger, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen.