VIDEO Ein Fußball-Interview mit NBA-Star Josh Richardson

Josh Richardson ist beim dreifachen NBA-Champion Miami Heat längst eine unverzichtbare Größe. Neben dem Basketball hat es dem 24-Jährigen vor allem der Fußball angetan.

Seit 2015 geht Josh Richardson in der besten Basketball-Liga der Welt, NBA, für die Miami Heat auf Korbjagd. Just in diesem Jahr von der Franchise aus dem Sonnenstaat Florida in der zweiten Runde an 40. Stelle gedraftet, legte der US-Amerikaner unter den Fittichen seines Headcoaches Erik Spoelstra eine beeindruckende Entwicklung hin. Mittlerweile zählt Richardson bei den Heat zu den absoluten Leistungsträgern und eifrigsten Punktesammlern.

Auch abseits des Basketball-Courts dreht sich beim Shooting Guard nahezu alles um den Sport. Dabei hat Richardson bereits zu College-Zeiten seine Liebe zum Fußball entdeckt. Unser Sportredakteur Dirk Sing hat sich nach einer Trainingseinheit in der American Airlines Arena in Miami mit Josh Richardson getroffen und mit ihm ein "außergewöhnliches" Interview geführt, in dem es ausschließlich um das Thema Fußball geht. Mit viel Leidenschaft und Spaß spricht der Basketball-Profi von seiner Freundschaft mit dem amerikanischen Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund, Christian Pulisic, dem Scheitern seiner US-Boys in der WM-Qualifikation, seinem Lieblingsklub in der Premier League sowie einem möglichen MLS-Team in Miami. Zum Abschluss unterzieht sich Richardson dann auch noch einem Fußball-Quiz, bei dem er fünf Fragen rund um das Thema Soccer beantworten muss. Dabei ist vor allem seine Reaktion auf die letzte Frage einfach "überragend".