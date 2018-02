VIDEO Eurosport-Kommentator Leinauer über Eishockey-Finale: "Gefühlschaos"

Bei Olympia ist die deutsche Mannschaft haarscharf an der Goldmedaille vorbei geschrammt. Unser Reporter Milan Sako hat sich mit dem Augsburger Eurosport-Kommentator unterhalten.

Es war ein Finale, das an Spannung kaum zu überbieten war: Mit 3:4 nach Verlängerung verliert die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft das Finale des Olympischen Turniers gegen das Team der Russischen Athleten.

Besonders bitter: In der regulären Spielzeit fehlten der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm nur 55 Sekunden zum Sieg. In Überzahl kassierte das Überraschungsteam des Turniers aber kurz vor Schluss das 3:3. In der Overtime schossen die Russen das 4:3.

Nach dem Ende der Partie unterhielt sich Milan Sako, Olympia-Reporter unserer Redaktion, mit Eurosport-Kommentator Gerhard Leinauer. Der Augsburger ist unter Eishockey-Fans Kult. Zusammen mit dem ehemaligen AEV-Torhüter Patrick Ehelechner kommentierte er bei diesen Olympischen Spielen die Begegnungen des DEB-Teams. (AZ)