VIDEO Fidget Spinner erobern deutsche Klassenzimmer

Man kann sie drehen, wirbeln und auf der Fingerspitze balancieren - auch in Deutschland erobern Fidget Spinners jetzt die Klassenzimmer. Eigentlich sollen sie bei der Konzentration helfen, bewirkten aber das Gegenteil, beklagen Lehrer.

Video: dpa

Berlin, 02.06.17: Dieses kleine Etwas ist der neueste Trend unter Jugendlichen. Fidget Spinner nennt es sich. Nachdem das Spielzeug in den vergangenen Monaten die Klassenzimmer der USA erobert hat, schwappt der Trend jetzt auch nach Deutschland über. Der Fidget Spinner ist eine handtellergroße Scheibe mit Kugellager in der Mitte und funktioniert recht simpel. Mittelfinger und Daumen packen in der Mitte zu, dann wird mit dem Zeigefinger fleißig gedreht. Eigentlich soll der Fidget Spinner bei der Konzentration helfen. Lehrer beklagen inzwischen, dass er aber das genaue Gegenteil bewirkt - kein Wunder, sind doch verschiedene Tricks möglich. Und wenn das den Eltern mal zu bunt wird, können sie den Fidget Spinner auch noch selber benutzen.