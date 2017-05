VIDEO Forscher in Erlangen bauen Römerboot originalgetreu nach

Wie ruderten die Römer? Wie schnell waren ihre Boote unterwegs? Forscher aus Erlangen wollen diese Fragen ganz praktisch beantworten: Sie bauen ein antikes Schiff originalgetreu nach.

Video: dpa

Seit kurzem wird in Erlangen ein römisches Militärschiff nachgebaut. Es besteht fast komplett aus Holz. Durch das Römerboot erhoffen sich Forscher um den Althistoriker Boris Dreyer neue Erkenntnisse über den antiken Schiffsbau und die Einsatzmöglichkeiten solcher Boote innerhalb der römischen Flotte. O-TON Boris Dreyer, Althistoriker «Das besondere an dieser Bausweise ist die hohe Technik, die dabei angewandt worden ist. Die sogenannte Nut- und Federbauweise, die aus dem mediterranen Bereich kommt. Und diese Bauweise versuchen wir möglichst originalgetreu nachzubauen.» Mit dem Nachbau soll Geschichte erlebbar gemacht werden - abseits von dunklen Hörsälen. Etwa 45 Studenten, 16 Schüler und an die 90 freiwillige Helfer wollen an dem Boot mitbauen. Sie werden dabei von zwei erfahrenen Bootsbauern unterstützt. Der fränkische Nachbau soll wie das Original rund 16 Meter lang werden und knapp drei Meter breit. Zum 275. Geburtstag der Uni im nächsten Jahr soll es seine Jungfernfahrt erleben.