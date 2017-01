VIDEO "Game of Thrones": Neues Buch verzögert sich weiter

Fans der Serie "Game of Thrones" müssen noch einige Zeit warten: Im Sommer 2017 soll die neue Staffel kommen. Fans der zugehörigen Buchreihe müssen womöglich noch länger warten - Autor George R. R. Martin hat sich jetzt geäußert.

Video:

Santa Fe, 11.01.17: Serienfans können sich freuen: Im Sommer geht es weiter mit «Game of Thrones». Die Geschichte um Jon Schnee, Arya Stark und Daenerys Targaryen geht für die Fernsehzuschauer auf jeden Fall weiter. Aber wo bleibt das neue Buch? Der Autor der Erfolgsserie George R. R. Martin hat sich jetzt in seinem Blog geäußert. Schon vor etwa einem Jahr hatte er angekündigt, dass sich der nächste Band mit dem Titel «The Winds of Winter» verzögern wird. In seinem neuen Blogeintrag geht es zuerst einmal um die Football-Playoffs und die Golden Globes - erst eine Nachfrage von einem Fan bringt ihn zu einem Statement - das wohl eher unbefriedigend ist: «Ich bin noch nicht fertig, aber ich komme voran. Nicht so sehr, wie ich es vor einem Jahr gehofft hatte - da dachte ich noch, ich sei jetzt fertig. Ich glaube, es kommt dieses Jahr. Aber hey, das dachte ich vergangenes Jahr um diese Zeit auch.» Die Buchfans müssen sich also noch gedulden. Die Serie gefährdet das übrigens nicht - Martin und die Autoren von «Game of Thrones» stehen in engem Kontakt.