VIDEO George Clooney verkauft seine Tequila-Marke

Hollywood-Star George Clooney macht mit seiner Tequila-Marke «Casamigos» ein großes Geschäft. Jetzt verkauft er sie aber. Das teilte der Getränkekonzern Diageo mit, der sie kaufen will.

Video: dpa

Los Angeles, 22.06.17: Hollywood-Star George Clooney verkauft seine Tequila-Marke «Casamigos» Eine britische Firma will sie kaufen Vor vier Jahren war Clooney mit Freunden in das Schnaps-Business eingestiegen Inzwischen ist die Marke rund eine Milliarde Dollar wert Vielleicht will Clooney als Vater ein gutes Vorbild sein Seine Frau Amal hat erst Anfang Juni Zwillinge zur Welt gebracht