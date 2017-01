VIDEO Lady Gaga plant Super-Bowl-Auftritt seit ihrer Kindheit

Beim Großereignis Super Bowl performt Lady Gaga in der Halbzeitpause vor einem Millionen-Publikum. Diesen Auftritt plante sie wohl schon seit ihrem vierten Lebensjahr. Das schreibt sie auf Instagram.

Pop-Sängerin Lady Gaga ist es gewohnt, in großen Konzerthallen aufzutreten. Doch eine Show vor 100 Millionen Zuschauern wie beim Super Bowl ist selbst für die schrille Grammy-Gewinnerin eine besondere Herausforderung. Auf den Auftritt bereitet sich Lady Gaga schon länger vor. «Wir haben ein Zelt mit einer Tanzfläche in meinem Garten aufgebaut, um zu üben», schrieb die Musikerin bei Instagram - neben einem Video zur Choreographie zum Hit «Bad Romance».

Der Auftritt beim Super Bowl geistert wohl schon länger in Lady Gagas Kopf herum. «Ich plane das, seit ich vier Jahre alt war. Ich weiß also genau, was ich tun werde», witzelte die Sängerin. «Die Herausforderung ist zu schauen: "Was kann ich anders machen? Wie kann ich hier und da kleine Dinge verbessern?"» Der Super Bowl findet am 5. Februar in Houston statt. Das Finale der American-Football-Profiliga NFL ist ein Großereignis. Berühmte Musikstars wie diesmal Lady Gaga treten in der 15-minütigen Halbzeitpause auf.