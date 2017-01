VIDEO Letzte Vermisste tot aus Lawinen-Hotel geborgen

Tag und Nacht haben sie nach den Verschütteten im Hotel gesucht. Eine Woche nach Beginn der Bergungsarbeiten haben die Rettungskräfte die letzten Vermissten nun tot geborgen.

Die Retter sind sich sicher: hier unter den Schneemassen rund um das einstige Luxushotel sind keine Vermissten mehr. 29 Menschen sind tot geborgen worden, 11 überlebten das Unglück. Zwei von ihnen waren gerade draußen, als die gewaltige Lawine über das vierstöckige Hotel hinwegrollte. Neun Menschen wurden später aus den Trümern befreit. Darunter auch vier Kinder.

Inzwischen gibt es viele Vorwürfe gegen die Behörden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung - gegen unbekannt. Es gibt harte Anschuldigungen: Notrufe sollen ignoriert worden sein und so habe sich der Rettungseinsatz in der Abruzzen-Gemeinde verzögert. Fraglich ist auch, ob das Hotel an dem Steilhang nach so heftigen Schneefällen nicht schon vorher hätte evakuiert werden müssen.