VIDEO NBA-Spieler Maxi Kleber im Interview: "Alles aufregend"

Seit dieser NBA-Saison gibt es einen zweiten deutschen Spieler bei den Dallas Mavericks: Maxi Kleber. Der 25-Jährige kommt ebenso wie Mavs-Superstar Dirk Nowitzki aus Würzburg.

Maxi Kleber lebt seit diesem Jahr seinen ganz großen Traum - und zwar den von der besten Basketball-Liga der Welt, NBA. Als Rookie in die Spielzeit 2017/2018 gestartet, hat der sympathische deutsche Nationalspieler bereits eine wichtige Rolle bei den Dallas Mavericks übernommen. Sowohl in der Offensive als auch Defensive hat Kleber seinen Headcoach Rick Carlisle derart überzeugt, dass dieser ihn sogar schon vielfach in die "Starting Five" berief.

Am Rande des Gastspiels bei den Miami Heat hat sich unser Sportredakteur Dirk Sing mit Kleber in der American Airlines Arena getroffen. Dabei sprach der NBA-Neuling unter anderem über seine ersten Erfahrungen in der "neuen Welt", sein Verhältnis zu Dirk Nowitzki, die "neue deutsche Welle" in der NBA, die anstehenden Weihnachtsfeiertage sowie das, was er an Deutschland vermisst. Zum Abschluss gab es dann auch noch ein "Weihnachtsgeschenk" für Maxi Kleber.