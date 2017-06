VIDEO Polizei-Video von Festnahme zeigt verwirrten Tiger Woods

Die Polizei in Jupiter (US-Bundesstaat Florida) hat ein Video von der Festnahme des früheren Golf-Superstars Tiger Woods veröffentlicht.

Video: dpa

Jupiter, 01.06.17: Die Polizei in Jupiter (Florida) hat ein Video von der Festnahme von Tiger Woods veröffentlicht In dem Clip wirkt der 41-jährige Woods orientierungslos und verwirrt In einer Erklärung sprach Woods von einer unerwarteten Reaktion auf verschriebene Arzneien. Das Video wurde am Mittwoch von diversen US-Medien gezeigt.