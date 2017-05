VIDEO Rentner verletzt acht Schüler

Weil es ihm zu laut wurde, bedrohte und verletzte ein Rentner acht Schüler in einer Dresdner Jugendherberge.

Video: dpa

Dresden, 10.05.17: Dass es in einer Jugendherberge schon mal laut werden kann, ist nichts Ungewöhnliches. Doch in Dresden eskalierte solch eine Situation. Ein 67-jähriger Rentner verletzte acht Schüler, weil es ihm zu laut war. Mit einem Messer bewaffnet, bedrohte er die Jugendlichen. Dann sprühte er mit Pfefferspray um sich. Die verletzten Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden in der Unterkunft behandelt. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Der Mann wurde unterdessen in seinem Zimmer festgenommen. Er sei psychisch krank und stark betrunken gewesen, hieß es.