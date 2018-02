VIDEO Skepsis bei zunehmender Automatisierung von Autos wächst

Autofahrer glauben zwar, dass automatische Fahrzeuge die Verkehrssicherheit verbessern. Aber eine aktuelle Studie des TÜV Rheinland zeigt, dass mit steigender Autonomisierung von Fahrzeugen auch das Misstrauen der Autofahrer wächst.

Video: dpa

Aldenhoven, 15.02.18: Autofahrer in Deutschland, den USA und China gehen grundsätzlich davon aus, dass mit zunehmender Automatisierung von Autos die allgemeine Verkehrssicherheit steigt. Das geht aus einer repräsentativen Studie des TÜV Rheinland hervor. Aber mit der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen sinke gleichzeitig auch das Vertrauen in die Technik, so der TÜV. Für die Studie befragte der TÜV Rheinland nach eigenen Angaben jeweils 1000 Personen mit Führerschein in Deutschland, den USA und China. Demnach wollen 78 Prozent aller Befragten im Notfall jederzeit selbst das Steuer übernehmen können. Gut jeder zweite deutsche Befragte würde nur unter dieser Bedingung ein autonomes Auto kaufen. Außerdem müsste die Rechtslage geklärt sein wie die Haftung bei Unfällen.