VIDEO So läuft die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten ab

Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten heißt Donald Trump. Seine Amtseinführung findet in Washington statt. Bei Obamas Einführung in das Amt 2009 feierten Hunderttausende vor dem Kapitol - ob das bei seinem Nachfolger auch so sein wird?

Washington, 17.01.17: Auf den Stufen des Kapitols wird Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Auch Vize-Präsident Mike Pence tritt dann sein Amt an. Die Vorbereitungen für diesen Tag haben schon Ende 2016 begonnen. Die Amtszeit des neuen Präsidenten beginnt offiziell um 12 Uhr mittags - die Ära Obama ist dann vorbei. Bei der Zeremonie muss der Präsident seinen Eid leisten und bekräftigen, die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften zu wahren, zu schützen und zu verteidigen. Dann folgt die mit Spannung erwartete Antrittsrede Trumps. Die anschließende Parade verläuft über die Pennsylvania Avenue zum Weißen Haus, seinem neuen Zuhause. In Washington herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand. Auf den Straßen, vor den Fernsehern und im Internet verfolgen Millionen das Ereignis. Am Abend geht es für das frischgebackene Präsidentenpaar dann zu einigen Galaveranstaltungen, bei denen mindestens ein kurzes Tänzchen erwartet werden darf - so ist es zumindest Tradition. Doch ob auch bei dieser Amtseinführung alles beim Alten bleibt, ist zumindest fraglich. Normalerweise werden die Feierlichkeiten nämlich von Stars und Künstlern begleitet. Aber Trump soll sich schwer tun, prominente Gäste für die Vereidigungsfeier zu finden - eine Einladung gilt bei den Stars eigentlich als große Ehre. Mehrere Künstler wollen nicht bei den Feierlichkeiten auftreten und sagten Trumps Einladungen ab. Keine Lust haben zum Beispiel Celine Dion oder der DJ Moby. Für die Nationalhymne hat Trump immerhin die 16-jährige Nachwuchssängerin Jackie Evancho überzeugen können, die damit in Beyoncés Fußstapfen tritt.