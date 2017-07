VIDEO "Spider-Man: Homecoming": Ein neuer Spinnen-Mann im Kino

Spider-Man kommt zurück in die Kinos. Der dritte Neustart der Comic-Verfilmung innerhalb von 15 Jahren überrascht mit einem charismatischen Superhelden.

Video: dpa

Spider-Man kehrt zurück in die Kinos. Mit einem neuen Gesicht teilt sich der Superheld nun eine Welt mit Iron Man, Thor und dem Hulk. Das ist möglich, weil sich Sony und Marvel für "Spider-Man: Homecoming" auf eine Kooperation geeinigt haben. Herausgekommen ist ein erfrischender Sommer-Blockbuster mit packender Geschichte. Der 21-jährige Brite Tom Holland schlüpft in die Rolle des New Yorker Spinnen-Manns. Er spielt Peter Parker als nerdigen und unsicheren Schüler, der als Spider-Man zwar ein loses Mundwerk hat, aber immer noch unsicher ist. Als Zuschauer begleitet man ihn, wie er sich langsam in sein Superheldendasein einarbeitet. Dabei läuft bei weitem nicht alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber gerade diese Fehler machen ihn und den Film so sympathisch. Holland selbst ist erst vor kurzem in die Rolle geschlüpft. Als die ersten Marvel-Filme herausgekommen sind, war er noch ein Teenager.