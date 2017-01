VIDEO Stars twittern gegen Trump

Kaum ist Donald Trump im Amt, schon gibt es den Eklat. Der neue Präsident verhängt ein Einreiseverbot gegen viele Muslime. Viele Stars twittern gegen diesen Beschluss.

Video:

Berlin, 30.01.17: "Ich bin angewidert! Diese Nachricht ist verheerend. Amerika wird vor unseren Augen ruiniert. Was für ein unmoralisches Schwein man sein muss, um so einen Mist umzusetzen." Das twittert Sängerin Rihanna als Reaktion auf Donald Trump Der neue US-Präsident hat ein Einreiseverbot gegen viele Muslime verhängt Grund: Er möchte Amerika schützen Viele Stars sehen das ganz anders Regisseur Michael Moore twitter: "Es tut mir und Millionen anderer so leid. Die Mehrheit der Amerikaner hat diesen Mann nicht gewählt." Miley Cyrus zeigt ihre Solidarität mit diesem Bild Und Kim Kardashian postet sogar eine Statistik Besonders wütend ist aber Ashton Kutcher "Meine Frau kam als Flüchtling in dieses Land während des kalten Kriegs. Ich koche innerlich."