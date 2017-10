VIDEO Trevi-Brunnen in Rom erneut beschmutzt

Der Künstler Graziano Cecchini hatte bereits vor zehn Jahren einem Farbanschlag auf den bekannten Trevi-Brunnen begangen. Er will gegen die Vermüllung und Korruption in der Stadt demonstrieren.

Video:

Der Trevi-Brunnen in Rom wurde erneut Ziel eines Farbanschlags Der Künstler Graziano Cecchini färbte das Wasser rot Die Polizei fasste und befragte den Mann, teilte die Stadt mit Cecchini will mit der Aktion gegen die Vermüllung und Korruption in Rom demonstrieren Nun wird kontrolliert, ob die Sehenswürdigkeit beschädigt wurde Dem Künstler droht eine Geldstrafe Cecchini hatte bereits vor zehn Jahren einen sehr ähnlichen Anschlag verübt