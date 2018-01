VIDEO Urlaubsplanung 2018: Im Mai wartet eine Super-Brücke!

Das neue Jahr startet und bei der Urlaubsplanung können Sie durch Brückentage richtig was rausholen, wenn Sie clever planen. So lockt etwa im Mai eine Super-Brücke. Aber Sie müssen schnell sein.

Video: dpa

Berlin, 01.01.18: Schnell sein, denn die Kollegen haben die Mega-Brücke vielleicht auch schon entdeckt und wie es eben oft so ist, beim Urlaub im Büro gewinnt meist der Flotteste. Also die Mai-Superbrücke geht zum Beispiel, wenn man den Tag der Arbeit am 1. und Christi Himmelfahrt einbindet - 8 Urlaubstage, 16 Tage frei. Wer hier langsamer war als die Kollegen, hat aber noch eine Chance: Es gibt noch eine Mega-Brücke zum Jahresende. Weihnachten und Neujahr kombiniert, machen 11 freie Tage mit nur vier Urlaubstagen. Dann gibt es noch kleinere Brückchen, die sich immer noch sehen lassen. Ostern: 4 Urlaubstage einreichen, 10 Tage Schokohasen naschen oder ab ins Skigebiet. Im Mai kann man sich natürlich auch noch eine kürzere Brücke bauen, wenn die Superbrücke nix wird: Am Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt sind 4-tägige Wochenenden drin, mit je einem Urlaubstag. Am Tag der Deutschen Einheit im Oktober: 9 freie Tage für 4 Urlaubstage. Ist doch auch schick. Und auch die Superbrücke zum Jahresende lässt sich natürlich auch splitten. Und das Gute: haben Sie einen Urlaub genehmigt bekommen, dann kann der nur in Ausnahmefällen wieder gestrichen werden - wenn zum Beispiel krankheitsbedingt sonst Personalnotstand droht.