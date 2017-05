VIDEO Verona Pooths Leben wird verfilmt

Sie schreibt ein Buch, bekommt eine Riesen-Show und dann auch noch einen eigenen Film - Verona Pooth alias Feldbusch. Das berichten mehrere Medien zum bevorstehenden 25-jährigen Berufsjubiläum der Werbe-Ikone.

Video: dpa

Berlin, 19.05.17: Sie schreibt ein Buch, bekommt eine Riesen-Show und dann auch noch einen eigenen Film - Verona Pooth alias Feldbusch. Das berichten mehrere Medien. Worum es in dem Film gehen könnte? Hier ein paar Fakten: Verona Pooth erblickte in Bolivien das Licht der Welt und wuchs in Hamburg auf. Sie war Miss Hamburg, Miss Germany, Miss Intercontinental, Miss American Dream. Sie moderierte die TV-Show «Peep!». Zur Werbe-Ikone wurde sie mit dem Satz «Da werden Sie geholfen»! Über sich selbst sagte Pooth gegenüber einer Boulevardzeitung: Zitat «Ja, ich habe in meinem Leben noch nie eine einzige Mail geschrieben. Ich mag nicht morgens aufstehen und erst mal 200 Mails checken müssen.» Sie schauspielert, moderiert und talkt, heiratet Dieter Bohlen und lässt sich sofort wieder scheiden, wirbt für Spinat und Mode, verkauft Dirndl und Kosmetik. Schließlich heiratet sie den Geschäftsmann Franjo Pooth, der sich 2008 wegen Bestechung und Insolvenzverschleppung vor Gericht verantworten muss. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Rocco 2011 wird es ruhig um den Werbe-Star Verona Pooth. O-Ton Verona Pooth «Ich denke ein Baby ist natürlich schon was sehr Spannendes und ich bin sozusagen in eine verlängerte Babypause gegangen.» Ob Talkshow, Filmpremiere oder Spendengala - Entertainerin Verona Pooth ist zurück auf den roten Teppichen und lässt kein Blitzlichtgewitter aus. 2015 lässt sich die damals 47-jährige die Lippen aufspritzen und ihr Ehemann soll gesagt haben: Zitat Franjo Pooth «Du siehst aus wie ein Frosch! Pass auf, dass du dich nicht am Glas festsaugst!» Es gibt also genug Stoff für einen Film über Verona Pooth. Und das kommende Jahr, wenn sie 50 wird und 25-jähriges Berufsjubiläum feiert, soll ihr Jahren werden: mit einem Buch, einer Riesen-Show und dem Film über ihr Leben.