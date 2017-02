VIDEO Verwalter: Johnny Depp gibt monatlich zwei Millionen Dollar aus

Los Angeles, 01.02.17: Hollywood-Star Johnny Depp soll sich seinen extravaganten Lebensstil jeden Monat rund zwei Millionen US-Dollar kosten lassen. So lautet der Vorwurf des Management-Unternehmens TMG aus Los Angeles. Depp hatte die Firma vorher für die schlechte Verwaltung seines Vermögens verklagt. TMG weist die Vorwürfe zurück. In einer Gegenklage hieß es: «Depp, und Depp allein, ist voll verantwortlich für jegliche finanziellen Turbulenzen, in denen er sich heute befindet.» So blätterte Depp laut TMG insgesamt etwa 75 Millionen Dollar hin, um Häuser und Wohnungen zu kaufen. Darunter sind sein 18 Hektar großes Château in Südfrankreich, eine Inselkette in den Bahamas, mehrere Häuser und Penthouse-Lofts in Los Angeles und eine Farm in Kentucky. Auch leistete sich Depp laut Klage eine Jacht für 18 Millionen Dollar, fliegt nur mit Privatjets, unterhält mindestens 45 Luxus-Autos und gibt monatlich 30 000 Dollar für Wein aus.