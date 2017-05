VIDEO Video-Umfrage zum Muttertag: Und was machst du für deine Mama?

Am Sonntag ist Muttertag! Wer schenkt etwas? Bedeutet dieser Tag Müttern und Kindern überhaupt etwas? Wir haben uns in Augsburg und Gersthofen umgehört.

So wie wir ihn heute kennen, mit Blumen und Geschenken für die Mama, gibt es den Muttertag in Deutschland seit rund 80 Jahren. Und so wird er auch in vielen Familien begangen. Allerdings nicht von jedem: Jeder fünfte Erwachsene, so eine Umfrage aus dem Jahr 2016, will seiner Mama zum Muttertag nichts schenken. 18 Prozent der Befragten sehen den Muttertag nicht als Anlass, Geschenke zu verteilen, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab.

Und die Augsburger? Was bedeutet ihnen der Muttertag? Verschenken sie etwas? Unser Video-Team hat nachgefragt.