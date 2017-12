VIDEO Weihnachtsmarkt in Illertissen eröffnet

Auf dem 22. Weihnachtsmarkt in Illertissen am ersten Adventswochenende 2017 wurden nicht nur rund 700 Päckchen mit Plätzchen, sondern auch zahlreiche Handarbeiten aus dem Stricktreff im Mehrgenerationenhaus der Stadt Illertissen für die "Kartei der Not" verkauft.