Wie Autobauer und Tech-Firmen Intelligenz ins Auto bringen

Die Software, die autonomes Fahren möglich macht, soll sich auch nützlich machen, wenn ein Mensch am Steuer sitzt. Nach neuen Konzepten auf der Technik-Messe CES sollen digitale Assistenten mit künstlicher Intelligenz den Fahrer unterstützen.

Las Vegas, 09.01.17: Künstliche Intelligenz soll das Autofahren sicherer machen. Hersteller arbeiten sehr konkret an selbstlernenden Computern für das Cockpit, die zusätzlich menschliche Fahrer unterstützen sollen. So entwickelt Audi gemeinsam mit der Computer-Firma Nvidia ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz. Die Insassen sollen dann über einen digitalen Assistenten vor allem per Sprache kommunizieren. Das wichtigste Argument für den neuen Flitzer: die Sicherheit! Dabei soll der Computer mit seinen Hinweisen erst eingreifen, wenn er merkt, dass der Fahrer selbst die Gefährdung nicht erkennt - zum Beispiel, weil er gerade abgelenkt ist oder in eine andere Richtung schaut. Die Software erkennt mit Hilfe einer Kamera im Cockpit das Gesicht und die aktuelle Blickrichtung des Fahrers. Noch sind autonome Autos in der Öffentlichkeit nicht erlaubt, im Jahr 2020 könnten aber die ersten intelligenten Wagen über die Straße rollen.