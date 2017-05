2017-05-30 14:02:00.0

Dillingen Ex-Heroinsüchtige erzählt: "Nie gedacht, dass mir so etwas passiert"

Eine junge Frau aus dem Kreis Dillingen hat zwei Söhne und geht regelmäßig arbeiten – dabei hat sie jahrelang Heroin genommen. Heute hilft ihr eine Ersatzdroge. Von Cordula Homann

Der erste Zug war umsonst. Heroin, direkt durch die Nase eingesogen. Welche Folgen das hat, war der jungen Anna M. damals nicht klar. 18 Jahre war sie alt, vom Ehemann betrogen und geschlagen. Immer wieder kam die Polizei vorbei. Irgendwann wandte sie sich hilfesuchend an eine Freundin, die hatte die Drogen.

Irgendwann reichte der Zug durch die Nase nicht mehr. „Irgendwann habe ich mir das gespritzt.“ Und irgendwann brauchte die junge Frau aus dem Kreis Dillingen 150 Euro am Tag, um den Stoff zu bezahlen. Fünf Gramm Heroin kosten zwischen 200 und 250 Euro, erzählt sie. Sie leerte ihr Sparbuch, verkaufte das Familiengold, klaute. „Wenn man den Stoff braucht, denkt man nicht darüber nach, woher das Geld kommt.“ Von dem Mann, der sie direkt nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes verließ, wurde sie geschieden. Dann wollte sie entgiften. Erfolglos. Parallel mit der Aufsicht über das erste Kind war das zu viel.

Seit sieben Jahren nimmt Anna M. eine Ersatzdroge

Das alles scheint so lange her. Inzwischen hat die zierliche, blasse Frau mit den großen Augen noch einen Sohn bekommen, eine Ausbildung abgeschlossen und einen Job. Seit sieben Jahren wird sie substituiert, bekommt eine Ersatzdroge vom Arzt verschrieben. Anna M. ist noch nicht mal 30 Jahre alt.

In Bayern sterben insgesamt immer mehr Menschen nach dem Konsum von Drogen, auch in Schwaben, dort hat sich die Zahl der Drogentoten in fünf Jahren verdoppelt. Ist Substitution die Alternative? Die einzige, sagt Dr. Johannes Ditz.

Insgesamt 90 Substituierte betreut der Arzt, 65 davon aus dem Landkreis Dillingen. Seit fast einem Jahr ist der Dillinger Hausarzt in Rente. Doch diese Patienten, alle zwischen 40 und 50 Jahre alt, bleiben ihm – vorerst. Seit er 1994 die erste Drogensüchtige behandelte, ist er von dieser Form der Therapie überzeugt. „Seit es die Substitution gibt, überleben diese Menschen überhaupt erst.“ 90 Prozent der Betroffenen haben Arbeit.

Auch für die Allgemeinheit habe diese Therapie Vorteile: 80 Prozent der Kleinkriminalität sei auf Beschaffung zurückzuführen, etwa Überfälle auf Tankstellen oder Diebstähle von Geldbeuteln, Autoradios oder Navigationsgeräten. Das alles falle durch die Substitution, die die Krankenkasse zahlt, weg, sagt Dr. Ditz. Nur zehn Prozent der Substituierten würden negativ auffallen. Die aber hätten in seiner Hausarztpraxis früher einen Teil seiner anderen Patienten vertrieben.

Immer weniger Menschen konsumieren Heroin

Insgesamt sei das Heroin nicht mehr so ein großes Thema wie noch vor zehn, 15 Jahren, sagt Ditz. Auch Artur Bihler von der Kripo Dillingen hat eine sinkende Tendenz festgestellt. Dagegen steige der Konsum von Amphetaminen, Cannabis, und es gibt eine „rasende Entwicklung bei verschiedenen Inhaltsstoffen, die pushen“, sagt der erste Kriminalhauptkommissar. „Das gilt aber nur für die bei uns bekannt gewordenen Ermittlungszahlen.“ Seit Anfang dieses Jahres bietet die Suchtfachambulanz Dillingen eine psychosoziale Begleitung bei Substitution an. Sabine Schmidt meint wie auch Dr. Ditz und Artur Bihler, dass es weniger Heroinjunkies im Landkreis gibt. „Aber wir haben eine Szene hier. Die Situation ist nicht besser und auch nicht schlechter als in den Nachbarlandkreisen.“

Doch nur, wer von Heroin abhängig war, kommt für eine Substitution infrage. Dafür gibt es sehr hohe Auflagen. Wöchentlich müssen sich die Betroffenen bei ihrem Arzt blicken lassen. Urinproben, die Suche nach Einstichstellen und ein Gespräch gehören immer dazu. Manche müssen täglich in der Apotheke ihren Ersatzstoff holen, manche bekommen eine Wochenration mit heim. Dr. Ditz kann seine Klientel einsortieren, grob in zwei Gruppen.

Die einen wurden in den 1990er Jahren in Dillingen ganz jung „angefixt“, haben zehn Mal versucht zu entgiften und werden seit zehn Jahren substituiert. Die zweite Gruppe seien männliche Spätaussiedler, die mit zwölf bis 17 Jahren in Auffanglagern landeten und dort gezielt angefixt wurden. Manche seiner Patienten rauchen noch Cannabis, aber das seien im Schnitt nicht mehr als in der Normalbevölkerung. Manche hätten auch ein Alkoholproblem, die müssen in der Apotheke erst mal pusten, bevor sie ihr Medikament bekommen. Substituierte können 90 Jahre alt werden, Kinder bekommen, ein normales Leben führen. Aspirin habe mehr Nebenwirkungen als das, was seine Patienten täglich nehmen. Nur, wer parallel noch ein Alkoholproblem habe, werde nicht alt. Und wer nicht substituiert wird, sagt Ditz, habe auch kein langes Leben.

Anna M. weiß nicht, ob sie ihren Söhnen von ihrer Vergangenheit erzählt

Anna M. versucht im Wartezimmer der Dillinger Praxis ihren kleinen Sohn zu beruhigen. Es ist der zweite, im Kindergartenalter, voller Energie und ihr Sonnenschein. „Ich war schon im vierten Monat, als ich merkte, dass ich schwanger bin. Aus Angst, dass er behindert sein könnte, wollte ich ihn abtreiben. Doch dafür war es zu spät. Zum Glück.“ Der Bub entwickle sich normal.

Nach der Elternzeit will Anna M. wieder voll arbeiten gehen, dann hilft ihre Mutter bei der Kinderbetreuung. Die Mutter, die zusammen mit ihrem Mann der Tochter auch in den schlimmsten Drogenphasen zur Seite stand, selbst nie geraucht hat, keinen Alkohol anrührt, und ihrer Tochter jetzt bei jedem Treffen ganz tief in die Augen schaut. An den Pupillen, am glasigen Blick, erkennt auch Anna, ob jemand „drauf“ ist. Jemand aus dem alten Bekanntenkreis etwa, zu dem sie keinen Kontakt mehr hat.

Drei Wünsche hat die junge Frau: Eine größere Wohnung, damit sie mit dem Kleinen nicht mehr im Wohnzimmer schlafen muss, gesunde Kinder und gute Arbeit. „Wenn man unter Leute kommt, ist alles leichter, als wenn man alleine zu Hause hockt und sich Gedanken macht.“ Ob sie ihren Söhnen je von ihrer Vergangenheit erzählt, das weiß sie noch nicht. „Ich hab’ doch nie gedacht, dass mir so etwas passiert.“

