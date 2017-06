2017-06-13 14:56:39.0

Wertingen Mann verfolgt 16-Jährige, zieht blank und fasst ihr an Hintern

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Sexualdelikts: Ein 31-Jähriger hat einer 16-Jährigen einen Antrag gemacht, seine Hose heruntergezogen und ihr an den Hintern gefasst.

Eine 16-Jährige ist am Freitagnachmittag in Wertingen Opfer eines Sexualdelikts geworden. Im Böhmengässchen ist sie laut Polizei von einem 31-jährigen Afghanen angesprochen worden. Der Mann war zunächst an der jungen Frau vorbei gefahren, drehte dann aber wieder um und stellte sich mit Namen und Alter vor.

Er fragte die 16-Jährige, ob sie ihn heiraten wolle, weil er deutsche Papiere brauche. Die junge Frau verneinte und lief in Richtung Industriestraße davon.

Der 31-Jährige verfolgte sie und zog seine Hose herunter. Er umklammerte die junge Frau von hinten und fasste an ihren Hintern. Die 16-Jährige wehrte sich und schlug dem Mann zwei Mal mit dem Ellenbogen fest in seinen Magen.

Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft

Zeitgleich kam eine ältere Dame aus Richtung Industriestraße auf einem Fahrrad entgegen. Deshalb zog der Mann seine Hose wieder hoch und lief davon.

Erst am nächsten Tag erzählte die 16-Jährige ihrer Mutter von dem Übergriff und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da sich der Mann mit Alter und Namen vorgestellt hatte und die Frau ihn gut beschreiben konnte, wurde der mutmaßliche Täter bereits festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht jetzt dringend nach der älteren Dame, die vergangenen Freitag zwischen 16 und 16.30 Uhr mit dem Fahrrad von der Industriestraße in Richtung Böhmergässchen gefahren war, mit der jungen Frau gesprochen hatte und dieser angeboten hat, die Polizei zu rufen. Sie wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der 09071560 zu melden. AZ