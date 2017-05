2017-05-12 18:00:00.0

Museum Wertingen Vor dem Gold kam sie zum Einsatz

Cornelius Brandelik mag eine unscheinbare Reibeplatte – die auf den zweiten Blick eine interessante Geschichte hat Von Johannes Mordstein

Es ist ziemlich unscheinbar und auch nicht besonders schön anzuschauen. Die meisten Besucher des Heimatmuseums Wertingen gehen achtlos daran vorbei. Dennoch hat Museumsreferent Cornelius Brandelik gerade dieses Museumsstück zu seinem Lieblingsstück erkoren. Für ihn erzählt die wenig ansehnliche Reibeplatte mit Läufer nämlich eine interessante Geschichte, anhand der die Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart besonders gut illustriert werden können.

Die Reibeplatte und der dazugehörende Läufer bestehen aus Solnhofener Plattenkalk, der oft als robuster Bodenbelag Verwendung findet. Die runde Vertiefung an der Oberseite der Reibeplatte sowie die Unterseite des Läufers sind äußerst glatt. Daran und an etlichen Farbklecksern und Gebrauchsspuren kann man erkennen, dass das Objekt eine lange Nutzungsdauer erlebt hat. Es stammt aus der Schreinerei Leo Schmid aus Gottmannshofen und datiert wohl aus dem 19. Jahrhundert oder dem Anfang des 20. Jahrhunderts.

ANZEIGE

Welchen Verwendungszweck hatte nun dieses Museumsstück? Mit einer Reibeplatte wurde Poliment zerrieben und verfeinert, das für Vergoldungen benötigt wurde. Das Poliment ist der direkte Untergrund bei der Glanzvergoldung für das aufzutragende Blattgold, das sonst nicht haften würde. Es ist ein feiner, aufwendig vorbereiteter Ton, meistens rot oder gelb. Er kam früher in Hütchenform in den Handel. Polimenthütchen wurden mit dem Spachtel zerkleinert und anschließend auf der Reibeplatte mit dem Läufer mittels destilliertem Wasser zu einer zähflüssigen Paste verarbeitet, um dann mit dünnem Knochenleim gebunden zu werden. Daher gehörten Reibeplatten in früheren Zeiten zur Grundausstattung einer jeden Kirchenmalerwerkstatt.

Aber auch im Malerhandwerk waren Reibeplatten nicht wegzudenken. Farbpulver und Wasser wurden auf der Platte solange zerrieben, bis ein feiner Teig entstanden war. Angerührt mit einem Bindemittel (z. B. Leinöl, Tempera oder Kasein) konnte die fertige Farbe schließlich verwendet werden. Auch Schreiner konnten Reibeplatten für die Herstellung von Lasuren für Holzmaserierungen gut gebrauchen. Sie benutzten Bier oder Essig als Bindemittel.

Die genannten Substanzen wie Poliment, Anstreichfarben und Lasuren kann man heute als Fertigprodukte kaufen. Kein Handwerker - ausgenommen der Restaurator - benützt heute mehr eine Reibeplatte. Gerade deshalb ist die unscheinbare Reibeplatte das Lieblingsobjekt von Cornelius Brandelik, der seit zwei Jahren als ehrenamtlicher Museumsreferent der Stadt Wertingen fungiert. Das Museumsobjekt illustriert besonders anschaulich, dass die Menschen in früheren Zeiten mit zahlreichen und aufwendigen Einzelschritten die Materialen des täglichen Lebens selbst herstellen mussten. Brandelik: „Genau dies ist eine der Hauptaufgaben des Heimatmuseums: Die Besucher sollen der Vergangenheit begegnen – und dadurch auch die Gegenwart besser verstehen.“

Für die Wahl des Lieblingsobjekts gab es noch ein zweites, eher persönliches Motiv: Brandelik, geboren 1956 in Wertingen und dort auch aufgewachsen, arbeitete während seiner Ausbildung zum Kirchenmaler eigenhändig mit derartigen Reibeplatten. Nach dem Abitur beschloss der junge Wertinger zunächst, in die Fußstapfen seines Großvaters Jacob Mayer zu treten, der ein anerkannter Kirchenmaler in Wertingen war.